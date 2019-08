Com o objetivo de debater junto a população os benefícios do aleitamento materno, no próximo domingo 25, a partir das 16h acontece a “Hora do Mamaço” na praça Nossa Senhora Aparecida em Vilhena.

O encontro é uma parceria da Faculdades Integradas Aparício Carvalho (Fimca) com o Conselho Regional de Fonoaudiologia (Crefono), onde buscará a integração de alunos com a comunidade local, além de discutir a importância da saúde materno infantil.

O evento será aberto a todas as mulheres que tiverem interesse no tema e queiram participar.