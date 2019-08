Ex-parceiro na administração da cidade situada na região central do Estado, o parlamentar estadual acredita que a atual prefeita Glaucione Rodrigues (MDB) tem tudo para conseguir permanecer no cargo, caso resolva concorrer à reeleição.

“Cacoal se transformou nesta gestão, tem projetos em desenvolvimento que precisam continuidade e hoje a população local tem orgulho de sua cidade”, afirmou Cirone Deiró (Podemos) em entrevista concedida esta semana ao Extra de Rondônia.

Na ocasião ele destacou ações que, em sua análise, colocam a Chefe do Executivo em plenas condições de buscar a reeleição.

Cirone contou que no começo da gestão, quando foi vice-prefeito, o desafio de administrar Cacoal era enorme. Havia um projeto de planejamento e desenvolvido não cumprido, defasagem em muitos setores, não tínhamos maquinaria para trabalhar e muitos outros problemas.

“Foi preciso paciência, capacidade de organização e critério para ir colocando as coisas nos eixos e conquistar tanto a confiança do povo quanto condições de efetuar um trabalho à altura das demandas. A capacidade de planejamento e a perseverança da prefeita na primeira metade do mandato começou a render frutos a partir deste terceiro ano, quando as coisas vêm deslanchando”, relatou.

Só para ficar num exemplo, ele disse que de uma patrulha mecânica praticamente inexistente o Município passou a condição de ter o maior parque de máquinas do Estado, com todos os equipamentos necessários para realização das ações voltadas a infraestrutura urbana e rural.

O deputado também fala que em termos de urbanização, iluminação pública, fomento ao comércio, apoio ao setor produtivo, educação, saúde e saneamento básico Cacoal alterou positivamente os indicadores e hoje é referência em várias áreas da administração pública no Estado. “Na saúde, por exemplo, hoje temos a melhor estrutura do interior, com três hospitais públicos instalados e funcionando, tanto com gestão do Estado quanto do Município, além de outro em construção”, ressalta Deiró.

Cacoal também é, na avaliação do deputado, polo de atividades que atende uma população em âmbito regional calculada em 400 mil pessoas. “A gestão eficiente do Município proporcionou o avanço em todas as áreas de negócios e fomentou a iniciativa privada”, argumenta.

Outro dado importante que o parlamentar frisa acerca da administração municipal é a confiança de parceiros, como agentes financeiros. “A prefeitura paga em dia seus compromissos, por isso tem crédito e oferta de empréstimos assegurada, caso dos cinco milhões de reais que captou recentemente para recuperação de asfalto nas vias públicas. O Município tem oferta de mais R$ 25 milhões da Caixa Econômica para investimentos em pavimentação, mas isso é algo que será planejado e debatido com a Câmara de Vereadores antes de qualquer decisão”, afirma.

Para ele, a prefeita Glaucione é ponderada e sempre aberta ao diálogo, não tomando decisões de forma unilateral, administrando de forma participativa. “Este perfil garante ações de êxito que vão de encontro com as demandas da comunidade, e por isso a colocam em condições plenas de permanecer no cargo, caso resolva concorrer mais uma vez nas eleições do próximo ano”, encerra o deputado.