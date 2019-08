A Faculdade AVEC em conjunto com a XVI turma de direito realizam em setembro, entre os dias 04 e 06, o “XV Encontro Jurídico” que desta vez trará três palestrantes de renome nacional, são eles Erica Vairich, Nidal Ahmad e Railton Costa Carvalho.

Erica Vairich é advogada há 11 anos e tratará em sua palestra sobre “A Advocacia nos Tribunais e a Sustentação Oral”. Vairich mora em Porto Velho, mas atua em todo o Estado, sendo considerada uma das advogadas mais requisitadas quando o assunto é sustentação oral em Rondônia.

Nidal Ahmad é assessor jurídico do Ministério Público do Rio Grande do Sul e professor de direito penal, além de ser autor de vários livros na área. Ahmad que é reconhecido nacionalmente abordará o tema “As perspectivas da Justiça Penal Negociada”.

Já Railton Costa é assessor jurídico da Ambev S.A., mestre em direito civil pela Universidade Federal do Paraná. O jurisconsulto falará sobre “Os Desafios da Advocacia na Era Cognitiva”.

Os encontros jurídicos fazem parte da política educacional da instituição, implementada pelo mantenedor professor José Gonzaga da Silva Neto, que busca sempre oferecer aos acadêmicos, além da teoria e prática, também os estudos continuados, da qual eventos como este fazem parte.

PALESTRAS

As palestras acontecem no auditório da Faculdade Avec com início sempre às 19h00.

Para adquirir os convites os interessados podem entrar em contato pelo e-mail direitoavec2019@outlook.com, pelo instagram @semanajurificareges ou qualquer acadêmico do 10º período de direito da instituição.

A organização do evento emitirá certificado de 40 horas complementares, o convite para o encontro jurídico custa R$ 60,00 para acadêmicos de direito e R$ 70,00 para o público em geral.