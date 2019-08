A Festa Agostina promovida pela Unesc em Vilhena vem se transformando em um evento tradicional nesta época do ano. Organizada pelos próprios acadêmicos, com o apoio da instituição, a festa que acontece no fim do mês de agosto, reuniu centenas de pessoas no último sábado 24.

Quentão, pipoca, milho verde, tapioca, cachorro quente, churros, maça do amor e uma infinidade de delicias da “culinária rural”, mescladas com danças caipiras mixadas com hits de funk e embaladas pelo DJ Kalil, deram o tom da festa.

Dezenas de acadêmicos dos cursos da Unesc, auxiliados por professores e pessoal de apoio da faculdade, trabalharam durante os últimos dias para garantir o sucesso da festa. Vestidos a caráter, os acadêmicos cuidaram das barracas de comidas, da “Cadeia do Amor” e até sortearam prêmios.

Os organizadores estimam que mais de mil pessoas passaram pela festa que teve início às 19 horas e encerrou por volta das 23h30, após as apresentações das quadrilhas.