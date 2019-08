A prefeita Sheilla Mosso (DEM) entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para anunciar duas importantes obras no município de Chupinguaia.

Trata-se de duas praças de lazer que serão construídas nos distritos de Novo Plano e Boa Esperança no valor total de R$ 334.086,05. As obras têm prazo de 90 dias para serem concluídas.

A mandatária comemorou e convocou parte do seu secretariado e vereadores para participarem da assinatura da ordem de serviço das obras, que aconteceu na segunda-feira, 19, no gabinete da prefeitura desse município.

Sheila agradeceu, principalmente, à deputada estadual Rosangela Donadon (PDT), autora do recurso no valor de R$ 300 mil que vai originar a construção das praças, que também terá R$ 34 mil de contrapartida do município.

Da assinatura, além da prefeita, vereadores e outras autoridades municipais, também participou a representante da empresa Cone Sul Construtora Terraplanagem Ltda, de Vilhena, que executará as obras.

Conforme as informações repassadas pela prefeita, a praça em Novo Plano custará R$ 197.632,24, e a de Boa Esperança R$ 136.453,81. Nos serviços estão incluídos: pavimentação (passeios e calçadas), execução de guias e canteiros, ajardinamento e execução de infraestrutura básica (instalações elétricas e hidráulicas).

A prefeita também agradeceu a toda equipe que trabalhou nos projetos das praças. “As obras eram uma cobrança da população desses distritos, pois finais de tarde e de semana as famílias não tinham pra onde levar suas crianças. Agradeço também à Câmara de Vereadores que vem sendo parceira da administração e que juntos iremos conquistar ainda mais benefícios para o nosso município. E, agradeceu a confiança da comunidade. Juntos somos mais fortes”, encerrou a mandatária.