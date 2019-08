A deputada estadual Rosangela Donadon (PTB) chegou em Porto Velho no início da semana e de imediato começou o cumprimento de agenda na capital.

Na ocasião, a parlamentar esteve reunida com o comandante Ronaldo, da Polícia Militar de Rondônia (PM) para discutir as ações de fortalecimento das forças policiais do Estado a fim de melhorar cada vez mais o trabalho da polícia. Rosangela Donadon se colocou à disposição da PM de Rondônia para contribuir com melhorias à categoria.

“A PM é um para-choque da segurança pública em Rondônia. Ela está na rua monitorando e atuando quando é preciso nas mais diversas ocorrências. Assim como a Polícia Civil, os militares vêm prestando um serviço de grande qualidade para os cidadãos, mas entendemos que é necessário investimentos constantes a fim de poder proporcionar o que for preciso para o combate contra a criminalidade”, destacou ela.

Logo em seguida, Rosangela Donadon se reuniu como superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) Ersamo Tenório da Silva. Ao lado do correligionário Betinho de Corumbiara, a deputada solicitou celeridade nas titulações e regularizações de títulos na região de Corumbiara e de outros municípios do Cone Sul.

A parlamentar observou que Rondônia não precisa mais falar em desmatamento. “As áreas degradas que temos são suficientes para aumentarmos exponencialmente as nossas produções, porém é necessário avançarmos com agilidade nas questões relacionadas à titulação e regularização de áreas, para que nossos produtores tenham mais segurança para investir em seus lotes”.