Formada recentemente pela Universidade Federal de Rondônia (Unir) em Comunicação Social/Jornalismo, Maria Victória foi criada no Bairro Cristo Rei, onde vive até hoje.

Utilizando sua própria experiência de vida numa comunidade estigmatizada a jornalista usou o tema para seu trabalho de conclusão de curso, produzindo um livro artesanal que agrega texto e ilustrações, com entrevistas e depoimentos.

O material acabou ganhando projeção em congresso de comunicação com jornalistas de toda a Região Norte, ficando em primeiro lugar, credenciando a vilhenenses a participar de evento semelhante em âmbito nacional representando os profissionais nortistas.

O trabalho produzido por Maria Victória é primoroso e muito bem elaborado. Agregando ilustrações feitas por ela mesma, inclusive com uso de história em quadrinhos, ela traça um painel sobre a formação do bairro e a fama injusta que o acompanhou por muito tempo, como área de concentração de criminosos.

O estigma, que hoje é menor mas ainda existe, acabou tornando-se um fator social de relevância tanto na vida dela quanto de outros moradores, e partindo desta abordagem o livro apresenta um realidade totalmente distinta e muito mais próxima do que é fato: o bairro é um local de moradia de trabalhadores e pessoas de bem, e tem seus personagens não tão dignos assim como qualquer outro setor da cidade. Com uma abordagem mais aprofundada o livro “Dias de Maria – Memórias do Cristo Rei” revela aos leitores aspectos da localidade que quase nunca são assuntos na mídia vilhenense.

A jornalista decidiu inscrever sua obra no Intercom Norte, realizado em Parintins (AM), por considerar relevante a temática, assim como tentar mostrar a outros públicos o local onde vive até hoje. A obra impactou o evento, sendo a vencedora do congresso, que habilitou Maria Victória a ser representante de toda a Região Norte no Intercom Nacional, que será realizado entre os dia 2 e 7 de setembro, em Belém. A expectativa é que o trabalho ganhe destaque também.

Maria Victória tem planos de conseguir publicar seu livro, que hoje só está disponível ao público por meio digital, em breve, e pretende fazer outros trabalhos do gênero em paralelo a atuação como jornalista. Sua estreia na profissão indica que tem tudo para construir uma carreira muito bem sucedida.