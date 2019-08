Durante sua viagem a Porto Velho nesta semana, a prefeita de Chupinguaia, Sheila Mosso (DEM), após dialogar com vários deputados estaduais, conseguiu –entre outros – dois importantes benefícios para seu município.

Trata-se do compromisso de emendas de R$ 100 mil para a construção de duas salas de aulas na escola José Valter, no distrito do Guaporé, e outro para um caminhão pipa de 10,000 litros pata atender as demandas dos produtores rurais.

Os benefícios foram conquistados após visita aos gabinetes dos deputados estaduais Aelcio da TV e Cirone Deiró.

Acompanhada de vereadores e outras autoridades municipais, Sheila Mosso agradeceu aos parlamentares pelas benfeitorias

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a prefeita agradeceu o apoio da Câmara de Vereadores, elogiou as ações dos deputados e destacou que os recursos conquistados irão reforçar as atividades em prol de melhores dias para o povo chupinguaiense.

