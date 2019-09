Para comemorar os sete anos de atividade, o Ligue Certo sorteará um aparelho celular, no dia 21 de outubro.

E mais, a empresa está com uma enquete no WhatsApp para saber qual modelo você quer ganhar. Dos celulares disponíveis para escolha estão: um Galaxy S10 e o Iphone X.

Para participar do sorteio basta fazer uma avaliação do app Ligue Certo, tirar print da avaliação e enviar para o WhatsApp 9 8422-9090.

SOBRE A EMPRESA

Desde 2004 Vilhena conta com os serviços do Ligue Certo, trazendo comodidade e segurança no momento de suas compras.

A equipe do Ligue Certo oferece produtos de todos os segmentos, isso por meio do site e do aplicativo. A franquia da empresa já alcança os 52 municípios e conta com mais 215 filiais.

O aplicativo foi criado em 2014, com intuito de mediar ainda mais às compras entre os consumidores e as empresas, operando sem conexão com a internet. Nele, o Ligue Certo disponibiliza os principais meios de contato das empresas em um só lugar a apenas um clique do consumidor, lá você encontra informações do Whatsapp, Facebook, Instagram, site oficial, app e endereço.

O app está disponível para Android IOS e Windows Phone, podendo ser baixado na App Store, Google Play e Windows Store. Não perca tempo, baixe o aplicativo e desfrute dos produtos com facilidade e conforto.