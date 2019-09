A Câmara Federal conta com 513 deputados de todo o Brasil. Até a última parcial do Prêmio Congresso em Foco, 409 foram votados.

Entre os votados, o líder da bancada federal de Rondônia, Lúcio Mosquini, do MDB, é considerado o pior de todos em relação ao ranking do estado; e está entre os piores do Brasil.

Mosquini recebeu, até agora, apenas 7 votos. Sílvia Cristina, do PDT de Rondônia, é a segunda pior do estado – levando em conta a votação popular –, e está com 31 votos, mais de 342% à frente do líder da bancada.

O site do prêmio, hospedado na plataforma UOL, avisa: “Este boletim parcial foi antecedido por auditoria interna e externa, mas continua sujeito a novas diligências. Até a divulgação final dos premiados, em 19 de setembro, a organização do Prêmio Congresso em Foco se reserva o direito de anular votos que caracterizem algum tipo de irregularidade”.

Em suma, as posições ainda podem sofrer alterações até a data estipulada para a premiação.

Confira como estão todos os deputados de Rondônia no ranking parcial e, ao final, a lista completa de todos os deputados votados.

RONDÔNIA

Coronel Chrisóstomo (PSL -RO) – 380

Léo Moraes (Podemos – RO) – 287

Mariana Carvalho (PSDB – RO) – 253

Jaqueline Cassol (PP – RO ) – 179

Expedito Netto (PSD – RO) – 76

Mauro Nazif (PSB – RO) – 37

Silvia Cristina (PDT – RO) – 31

Lucio Mosquini (MDB – RO) – 7