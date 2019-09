Com a participação de cinco equipes, a Copa Imprensa de Vilhena pode se revelar um dos torneios mais organizados do ano no município.

A abertura oficial ocorrerá na noite desta sexta-feira, 6, com três jogos, e prosseguirá no sábado, 7, com a final sendo realizada no domingo, 8.

Organizado pelo esportista Regivaldo Miranda e o repórter esportivo Petter Vargas, a competição terá importante premiação, com troféus e medalhas para os dois primeiros colocados. Também serão premiados o goleiro menos vazado e o artilheiro da competição.

Regivaldo, conhecido no mundo esportivo como “Pirulito”, em visita à redação do Extra de Rondônia nesta quarta-feira, explica que a finalidade do evento é, além de valorizar o esporte, motivo de confraternização entre os atletas formados por membros dos diversos veículos de comunicação da cidade.

Por outro lado, as equipe terão o reforço de atletas dos “Amigos do Fut” que foram distribuídos, através de sorteio, para fortalecer as equipes.

Conforme a programação, nesta sexta-feira, na abertura oficial, que inicia às 19h00, se enfrentarão, em jogo amistoso, duas equipes femininas: Vilhena Feminino sub-17 contra um time convidado. Às 20h se enfrentarão Extra de Rondônia X TV SBT/RO Notícias, às 21h00 entram na quadra Vilhena Notícias X Rede TV/Rede AM, e às 22h os jogos encerram com novamente o time do Extra de Rondônia voltando à quadra enfrentando a equipe da Rádio Positiva.

Confira, abaixo, a tabela completa de jogos completa: