Uma mulher foi levada ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena (HRV), na tarde desta quinta-feira, 5, após bater com sua moto Honda Biz 125, de cor preta, com placa de Vilhena, contra um carro Fiat Siena, de cor prata, com placas de Ouro Preto do Oeste.

De acordo com informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da moto, seguia pela Avenida Presidente Nasser, sentido Avenida Rondônia, quando no cruzamento com a Avenida Tancredo Neves, colidiu contra o carro, na qual o motorista teria avançado a preferencial.

No choque, a motociclista sofreu ferimentos, sendo levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros.