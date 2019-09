A casa noturna mais badalada do Cone Sul apresenta uma grande atração nacional nesta sexta-feira, com o show da dupla João Lucas & Walter Filho. Artistas que trilham pela vertente do sertanejo clássico, com ênfase nas modas de viola, os músicos são de Campo Grande (MS) e estão fazendo sucesso por todo o país.

E você pode assistir ao espetáculo sem pagar ingresso, participando da promoção do Old Ranch em parceria com o Extra de Rondônia.

Os cantores rotulam seu estilo como “Sertanejo Bruto”, com influências de artistas clássicos, como Tião Carreiro & Pardinho, Ronaldo Viola & João Carvalho, João Carreiro e outros representantes do estilo. São exímios instrumentistas, com total domínio de suas violas, e a combinação do tom de voz grave de Walter com o timbre agudo de João Lucas dá às suas harmonias uma assinatura bastante original, que vem conquistando o país.

A dupla foi formada há dez anos, tem quatro CDs e um DVD ao vivo já lançados, e eles já tocaram nos eventos mais tradicionais do Brasil, com duas apresentações em Barretos, principal templo do sertanejo nacional.

O resgate do chamado “modão de viola” promovido por João Lucas & Walter Filho foi ressaltado pelos principais artistas do ramo. Eles são tidos como ocupantes de um espaço que estava sem renovação há muito tempo nesta vertente do sertanejo, conquistando respeito da classe artística, com muitas participações de músicos consagrados nos discos da dupla.

Para conhecer ou reverenciar os violeiros é só ir ao show desta sexta-feira 06, no Old Ranch, e ter uma noite inesquecível ao som desta dupla incrível. E participando da promoção Old Ranch e Extra der Rondônia você ganhar ingresso.

Ao todo serão sorteados quinze entradas do show, e para participar responda no espaço dos comentários a seguinte pergunta: Onde a dupla João Lucas & Walter Filho irão tocar em sua apresentação na cidade. Não esqueça de colocar nome completo na postagem e boa sorte. Os vencedores serão anunciados na tarde desta sexta-feira 06.