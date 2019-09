Na Facimed em Cacoal foi realizada a cerimônia de abertura da 6ª edição da Semana Acadêmica de Medicina Veterinária (SAMVET). O evento é dos mais aguardados pelos acadêmicos do curso, que traz profissionais experientes que abordam assuntos atuais da área, além de minicursos e mostra científica.

Na abertura o professor e médico veterinário responsável pela Clínica Veterinária da Facimed, Marlon Mangueira Rodrigues Lenzi, professora Damaris do Nascimento, palestrante e médico veterinário Bruno Lima, coordenadora do curso Vanessa Ingrid Jaines, professor Mahatma de Holanda, coordenadora pedagógica Rosana Nunes, professor Kleberson Araújo e médica veterinária Karina Kizz da Farmina Pet Foods.

O tradicional e disputadíssimo Baile do Havai no Cacoal Selva Park no próximo dia 14, em Cacoal, está causando uma grande euforia. Com certeza estarei lá fotografando lindas mulheres para a coluna neste Diário, e para a Revista Marisa Linhares.

Em Cacoal na próxima segunda-feira, dia 09, o médico Gabriel Carrijo Marques comemora aniversário. Na foto Gabriel com sua mãe professora Sandra Carrijo Marques, mantenedora e diretora geral da Facimed e proprietária do Instituto Educacional Soma (IES).

No Sicoob fronteiras em Cacoal, registrei o gerente geral Edvaldo Rodrigues com o cooperado Valter Nichio Bertoni, conselheiro fiscal da cooperativa financeira que é pioneira do segmento no município.

Profissional exímio e antenado, o dançarino, professor e coreógrafo Rodolfo Gonçalves de Cacoal, participou em agosto último, em São Paulo, do Brasil Bachara Festival (BBF), onde participou também do Congresso de Forró Eletrônico.

O dançarino, professor e coreógrafo Rodolfo Gonçalves de Cacoal entre os dançarinos Tanja “La Alemana” Kensinger e Jorge Ataca, os mais disputados do recente Congresso Internacional Brasil Bachara Festival (BBF) em São Paulo, em agosto último.