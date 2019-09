O deputado federal Mauro Nazif, solicitou por meio de ofício, na quinta-feira 05, ao diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT), Antônio Leite Dos Santos Filho, reparos e iluminação na ponte sobre o Rio Madeira.

A ponte sobre o Rio Madeira, fica na BR-319, e interliga os municípios de Porto Velho e Humaitá (AM). “É preciso pensar na melhoria do atendimento à população e na trafegabilidade segura. Neste sentido, requisitei reparo da grade de proteção aos pedestres, que está danificada. A implantação do muro de cimento na curva de acesso à ponte, no sentido Porto Velho – Humaitá e a implantação de iluminação na extensão da ponte”, explicou Nazif.