Um rapaz de 18 anos, identificado como Ítalo Lima, foi preso no sábado 07, por matar a própria irmã com um tiro na cabeça em uma casa da Zona Leste de Porto Velho, na noite de sexta-feira 06.

Após o homicídio, Ítalo fez um post no Facebook pedindo desculpas à irmã. “Te amo, me desculpa por isso que te fiz”, diz.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homicídio aconteceu em uma residência do bairro Três Marias. A vítima de 19 anos, identificada como Davilla Vitória, estava em casa quando o irmão chegou e iniciou uma discussão por uma suposta dívida.

Durante a briga entre os irmãos, Ítalo pegou uma arma e atirou em Davilla. O tirou atingiu a cabeça da jovem, que morreu minutos depois.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado por vizinhos que ouviram o disparo e a equipe constatou a morte da jovem. Segundo informações de testemunhas, Ítalo só fugiu da casa depois que os médicos chegaram e constataram o óbito.

Enquanto moradores vizinhos aguardavam a chegada dos policiais, dois jovens entraram na casa e pegaram a arma usada no crime. Eles tentaram fugir do local, mas foram alcançados por populares. A dupla recebeu voz de prisão logo depois e afirmou ter emprestado a arma ao suspeito, mas que não sabia da intensão de Ítalo em matar a própria irmã.

Depois de fugir do local do crime, Ítalo fez um post no próprio Facebook pedindo desculpas e marcou a irmã na postagem. “Te amo. Me desculpa por isso que te fiz. Amo muito você. Deus te guarda em lugar que preparar para você”, diz a mensagem.

Em poucos minutos a postagem ganhou repercussão, chegando a ter 500 comentários de internautas condenando a atitude de Ítalo. Horas após o post, o suspeito foi preso pela PM, já na madrugada de sábado.