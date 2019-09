Um empresário da cidade de Vilhena registrou um casal de Araras Canindé que está fazendo ninho no topo do tronco de uma palmeira seca na Avenida Major Amarante, próximo à praça Ângelo Spadari, no centro de Vilhena.

De acordo com o empresário João Manoel da oficina mecânica “ Manoel Motos”, disse que as aves são mansas e permite que as pessoas se aproximem delas. Ele conta que o casal de aves chama à atenção de quem passa pelo local. “Várias pessoas param filmar ou tirar do casal de aves”, frisou.

A arara Canindé é uma espécie do cerrado brasileiro e costuma ser vista da América Central ao Brasil, Bolívia e Paraguai. As araras de barriga amarela quando formam casal, não se separam mais. Elas podem viver até 70 anos.

Essa espécie de aves costuma fazer seus ninhos em buracos no tronco, onde põem seus ovos. Os filhotes permanecem no ninho até a décima terceira semana, período no qual são alimentados pelos pais que regurgitam o alimento em seus bicos.