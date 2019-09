As cooperativas de crédito estão presentes nos 52 municípios de Rondônia e são responsáveis por contribuir com grande parte da economia do Estado. Para se ter uma ideia, apenas na última edição da feira Rondônia Rural Show, o segmento movimentou mais de R$ 265 milhões.

Apoiando e acompanhando de perto todo este crescimento a Organização da Cooperativas Brasileiras no Estado de Rondônia (OCB/RO), órgão máximo do setor, juntamente com a DRGV (Confederação de Cooperativas Alemã) promoverá nos dias 19 e 20 de setembro, em Ji-Paraná, o Workshop “Soluções, Estratégias e Práticas de Referência no Cooperativismo de Crédito”.

O evento é voltado a presidentes, conselheiros de administração, conselheiros fiscais (efetivos e suplentes) e diretores executivo de cooperativas de crédito de todo o Estado.

Para o presidente do sistema, Salatiel Rodrigues, será uma oportunidade imperdível de reunir líderes e traçar metas futuras. “Somos o único Estado brasileiro com cooperativas de crédito em todos os municípios, isso já mostra que Rondônia tem se sobressaído. Essa capacitação vem para agregar, discutir melhorias e a partir de exemplos que deram certo, traçar novos caminhos. Estamos sempre trabalhando para o crescimento não apenas do ramo crédito, mas de todos os ramos, fortalecendo e capacitando nossos cooperativistas”.

O cooperativismo de crédito apesar do cenário político e econômico do país, vem crescendo e buscando cada vez mais seu espaço no mercado financeiro nacional. Visando este fortalecimento e desenvolvimento, em especial das regiões Norte e Nordeste, que o projeto OCB/DGRV atua para promover o conhecimento, gerar reflexões e provocar as lideranças para novos desafios e horizontes para o setor.

A proposta é apresentar e explorar as experiências, soluções, estratégias e práticas adotadas de cooperativas que são referência no cenário nacional, permeando questões como inovação, eficiência, consolidação, governança, expansão, propósito, valores e princípios, mercado e projeção de cenário.

A capacitação terá como instrutores Silvio Giusti e Felipe Camelo do Sicoob Credicitrus, ambos com vasta experiência na área financeira, além da participação especial Gledson Viana, gerente de marketing do Sicoob Credicitrus.

As inscrições são gratuitas, basta solicitar a ficha através do e-mail: lia.rodrigues@ocb-ro.org.br , telefone 3224- 6116 ou também via WhatsApp 9 9950- 8691.