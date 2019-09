Aquela senhora confidenciou a uma amiga, de maneira conclusiva e triste, segura do que estava dizendo, mas decepcionada pelo ocorrido, que a firma do seu esposo, empresário operando na área de prestação de serviços, estava falida. Sim, efetivamente falida!

Lá se vão diversos empregos formais e indiretamente o sustento de algumas famílias; um imóvel a mais para ser alugado na cidade; agora é suportar as pressões e incômodos de credores, contatos do banco, perturbação do fisco etc.

Algumas pessoas dirão: A conjuntura está mesmo difícil; no momento atual isso faz parte de nossa rotina; ele foi ético, trabalhador, investiu no negócio sua poupança e mesmo assim anos de vida foram perdidos.

Outros afirmarão: Talvez ele errou na hora em que diversificou os serviços, objetivando aumentar as receitas (perdeu o foco?); talvez ele tenha se equivocado na formação do preço de venda; talvez ele era inexperiente e despreparado para enfrentar a concorrência; ou ele entendia do negócio porém não sabia administrar…

Confesso que cada ocorrência dessas me choca e entristece. Um alto preço foi pago e o resultado obtido foi decepcionante. O que fazer? Como ajudar pessoas como aquele empresário, para evitar que o pior aconteça? Mesmo com o auxílio e conselho de amigos o empreendimento falhou.

O país está precisando desesperadamente de investidores, da criação de empregos, de mais concorrência para diminuir os preços… No entanto, a leitura que se faz é que mais e mais empresas estão fechando as portas.

A gestão da atividade econômica é complexa, difícil e extremamente mutável. Hoje você pode estar apto a participar dela, porém amanhã tudo poderá mudar. Uma grande loja, ou um atacadista, ou um supermercado pode abrir uma filial na nossa cidade. E você terá de concorrer com ele, em igualdade de condições. Sua empresa pode dispor de fatores positivos (muitos relacionamentos, tributação pelo simples, salários menores), mas terá de concorrer com empresas capitalizadas, beneficiadas por preços de compra menores, devido ao maior montante das compras… Bem poucos são capazes de efetuar os cálculos financeiros básicos, bem como identificar por antecipação se terá ou não perspectivas de continuar atuando no mesmo ramo e região.

Assim é a atividade empresarial. As forças do mercado estão fora de nossa influência e controle. A reunião da técnica, eficiência e boa gestão podem ajudar; contudo, elas podem se revelar insuficientes para que certas empresas consigam o tão almejado sucesso. Como dizia um colega: Esta é a minha conclusão, salvo melhor juízo.