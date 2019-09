A atriz Cristina Lago, crescida em Rondônia, está em um novo projeto na Europa, desta vez em Portugal. No país, a brasileira interpreta a personagem Carolina, uma jovem dependente química, que vai para Lisboa viver longe de seus pais, que vivem uma relação tóxica, na novela “Na Corda Bamba”, da TVi.

O convite para atuar no país lusitano partiu do diretor Marcos Schechtman, com quem já trabalhou na TV Globo, durante a novela “Salve Jorge”. Na trama, é filha dos atores brasileiros Edwin Luisi e Lucélia Santos e sobrinha da atriz portuguesa Maria João Bastos, que já atuou no Brasil, em várias novelas.

“Está sendo um deleite interpretar esta personagem tão rica escrita por Rui Vilhena. A Carolina tem uma carga emocional muito forte, é autodestrutiva. Todas as cenas exigem uma concentração imensa e muita entrega”, declara.

Cristina está vivendo em Lisboa desde junho deste ano e diz que pretende conciliar trabalhos nos dois países. “Assim que terminar de gravar a novela, volto para o Brasil, mas, agora sempre estarei com um pezinho em Portugal. Fui muito bem recebida por toda a equipe e estou gostando muito de trabalhar e viver aqui”.

Os brasileiros também poderão acompanhar a novela “Na Corda Bamba” pela internet. A TVI Player disponibiliza gratuitamente os capítulos pelo site https://tviplayer.iol.pt ou no aplicativo TVi Player.