Hyanahara Rodrigues Leite é natural de Colorado e tem 26 anos. Trabalhou como como funcionária pública, mas devido ao estado de saúde da filha teve que abrir mão do cargo e hoje tem se dedicado apenas ao lar.

A candidata é formada em serviço social, e afirma que sempre gostou de lidar com as causas humanas. Sua maior influência é a família, que possui pessoas engajadas em ações e projetos sociais, em especial a mãe, Penha Rosendo da Silva, ex-professora.

Atualmente não está ligada a nenhum projeto, embora no período de formação tenha se dedicado a várias ações junto a instituição de ensino. Sua pausa nos trabalhos sociais se deu diante da saúde da filha e da perda da mãe, há exatos dois anos.

Hyanahara pontua que se sente preparada para atender as demandas do município. Caso ganhe, a candidata enfatiza que pretende dar maior visibilidade as ações desenvolvidas pelo Conselho Tutelar, além de cumprir com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). “Quero que as pessoas tomem conhecimento das atividades do conselho, e saibam como, quando e onde recorrer”, enfatizou.