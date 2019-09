No próximo dia 11 de outubro, acontece a 12ª edição do “Bailão da Agronomia” no Espaço Eventos Rodrigues em Cerejeiras. A festa contará com a participação de Jader, Wesline Assis e GG SAT.

Os ingressos estão em seu primeiro lote pelo valor de R$ 20,00 pista e vip R$ 30,00, podendo ser adquiridos no Restaurante Malagueta, Caixa Aqui e Espetinho do Braga em Corumbiara.

Para mais informações entrar em contato através dos telefones 9 9955-5572/ 9 8479-6796.