Abriu na segunda-feira 23, as inscrições para o vestibular do curso de medicina oferecido pela Unesc em Vilhena, para ingresso no primeiro semestre de 2020. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de outubro na secretaria da instituição ou pelo site.

O vestibular em andamento será totalmente baseado nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2017 ou 2018, precisando o candidato ter obtido média mínima de 650 pontos.

A classificação dos candidatos será feita em ordem decrescente, levando em consideração a média das notas das cinco provas do Enem, seguindo a mesma forma de cálculo do certame.

VAGAS

Para o primeiro semestre letivo de 2020, a Unesc ofertará 50 vagas para o curso de medicina, sendo que 40 vagas serão disponibilizadas por meio do vestibular e 10 serão disponibilizadas para Programa Universidade para Todos (Prouni) e Programa de Financiamento Estudantil (FIES), para bolsas parciais de 50% e bolsas integrais, neste caso em conformidade com o § 3º, art. 7º da Lei nº 11.096/2005.

TAXA DE INSCRIÇÃO

Quanto à taxa de inscrição para o vestibular 2020/1 para o curso de medicina, será cobrado o valor de R$ 350,00. A taxa poderá ser paga através de boleto bancário ou por meio de cartão de débito ou crédito.

MATRICULA

Após a aprovação no vestibular de medicina da Unesc, a matrícula deverá ser feita na secretaria acadêmica, nos dias e horários estabelecidos no edital, que está disponível no site da instituição.