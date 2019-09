Foi renovado recentemente pelo coordenador profº Me. Cássio Antonio Lanfredi dos Santos do curso de biomedicina da Unesc, o convênio com as clínicas Centro de Diagnóstico por Imagem (CEDIM) e a Nova Imagem Diagnóstica, renomadas em Cacoal e toda região central de Rondônia, que oportuniza aos acadêmicos do curso, estagiar na área de diagnóstico por imagem e, com isso, adquirir conhecimentos nos procedimentos práticos e técnicos realizados nas clínicas.

Na foto as acadêmicas Lorena Bienov de Amorim e Polyana Maciel dos Reis, do 8º período que foram selecionadas para o estágio, estão entre Rafael Leopoldo Araújo coordenador da área técnica de radiologia do Cedim, e Talles Adalberto de Matos Kaiser analista de marketing da Nova Imagem.

No último dia 19, a Cooperativa Sicoob Fronteiras completou 20 anos. Na foto parte da diretoria, o presidente do Conselho de Administração, Carlos Biazi, os diretores administrativo Tiago Zandoná e de Negócios Rosilaine Repiso e o sócio fundador Vornei Bernardes da Costa. Atualmente consultor de expansão, Gilmar Odorisi, que esteve como presidente durante anos, estava na ocasião cuidando da nova agência inaugurada em Pontes e Lacerda (MT) recentemente.

O evento organizado pelo curso de direito da Unesc em Cacoal, em sua 18ª edição traz reflexões sobre as mudanças no mundo jurídico e proporciona uma visão mais ampla do direito e carreiras correlacionadas.

Em Cacoal, no último dia 14, no Cacoal Selva Park durante o Baile do Havaí registrei o jovem casal Keren Ribeiro e Juan Travain de Souza. O badalado hotel localizado no meio de exuberante natureza de área preservada e parque aquático, com piscina de ondas, já prepara o famoso e prestigiado Baile do Reveillon.

Aniversário do Arthur / Foto: Divulgação

Com sofisticada festa em São José do Rio Preto (SP), no prestigiado salão Félix Petroli Bambini Kids no último dia 21, o renomado advogado Joaquim José da Silva Filho e a esposa Fabiana Soares Silva de Cacoal, festejaram os quatro aninhos do filho Arthur.

No último sábado, 21, compartilhei da elegante festa de aniversário do Vander Ribeiro em sua estância Agropecuária 2R em Cacoal. Na foto o aniversariante com a esposa Marcia Rosalino Ribeiro.