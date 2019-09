Paulo Darci Veit, de 68 anos, registrou na tarde de quarta-feira, 25, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), de Vilhena que foi vítima de estelionato.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima procurou a delegacia e contou que no dia 01 de outubro de 2018, foi celebrado um contrato de aluguel entre ele e a empresa Doctor & Nurse Ltda-ME, sendo objeto da negociação o prédio, móveis instrumentais e equipamentos, no valor R$ 8 mil mensais.

Contudo, a vítima alega que está sem receber os valores por um período de aproximadamente 10 meses, inclusive ouve falta de pagamento de energia elétrica, água, lixo e resíduos, além de IPTU.

A vítima relata que o contrato vence no próximo dia 30 e que terá que arrombar a porta do imóvel se as chaves do mesmo não forem devolvidas.

A vítima assegura que consta em contrato que o imóvel terá que ser devolvido conforme estrutura e original. Paulo Veit ressalta que a dívida até o momento está em torno de 90 mil.

O Extra de Rondônia deixa espaço a empresa citada caso queira se pronunciar sobre o assunto.