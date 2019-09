Os acadêmicos da Associação Vilhenense de Educação e Cultura (Avec), membros da atlética “Os Magistrados”, decidiram mover uma ação social em prol do grupo “Amor de 4 Patas”. Esse por sua vez, desenvolve trabalho voluntário, resgatando animais abandonados, feridos e passam a oferecer alimentação, banho e tratamento, até que possam ser adotados.

A ideia surgiu em uma conversa entre os universitários. “Estávamos entre amigos na esquina da faculdade e lembrando de como a Avec era há alguns anos. O pessoal era bem mais unido, e sempre havia interação entre os alunos, algo que diminuiu bastante com o passar do tempo. Então veio a ideia de fazer algo novamente que una nossos alunos, e assim surgiu a ideia de criar a atlética, com a intenção de interação entre os alunos e ajuda ao próximo”, contou Amanda Kopp do 8º período de direito, vice-presidente da atlética.

AÇÃO

Em parceria com o “Amor de 4 Patas”, a atlética “Os Magistrados” usará as redes sociais para ajudar os animais, sendo que a cada compartilhamento da foto postada no story da rede social Instagram, marcando o (@vilhenaamorde4patas e a @atleticaosmagistrados), os acadêmicos doarão R$ 0,25 centavos ao abrigo.

Esse dinheiro será revertido em alimentação e\ou medicamentos para os animais do Abrigo.

“Contamos com a colaboração de todos. Iremos divulgar os compartilhamentos até o dia 23 de outubro. A campanha tem quatro dias e já ultrapassamos 200 compartilhamentos, então ainda tem bastante tempo pra ajudar. Lembrando que qualquer pessoa pode ir até o Abrigo e doar medicamentos e ração. Não compre, adote”, declarou a acadêmica.

Caso alguém tenha interesse de ir além e ajudar mais, as contas para doações são as seguintes: Sabrina Santos da Silva Agência: 4742 Conta PP: 1206 5 Operação: 013 –

Caixa Econômica ou para Terezinha Tavares Ribas Agência: 1182 7 Conta: 51892 1 Var 51 – Banco do Brasil.

O QUE É A ATLÉTICA?

A atlética é uma associação independente, formada por alunos, que se unem em prol da integração por meio de eventos, como festas, ações sociais e incentivo à prática de esportes.

Os alunos de todos os cursos da Avec podem se associar. Para esses, uma carteirinha estudantil exclusiva da atlética é confeccionada.

Dentro da Avec a Atlética tem a função de promover a integração entre os alunos. Ela também abrange a cidade com eventos e ações sociais.

Além dessa parceria com o “Amor de 4 Patas”, a atlética promoveu a arrecadação de fraldas infantis, quando participou do “Pagode do Bem”, realizado pelo grupo Retrô.

“Estamos recrutando atletas para o nosso time. No momento treinamos handebol todas as sextas, às 23h no ginásio de esportes junto com outras atléticas. A nossa primeira festinha foi no Point Beer, bar da esquina da faculdade, onde nós fizemos um open bar de 120 litros da nossa bebida oficial, a Amnésia. Participamos do encontro das atléticas no Quero Gás (QG), e já estamos organizando uma outra festa que promete ser um sucesso”, revelou Amanda.

A Atlética “Os Magistrados”, abrange os cursos de direito, ciências contábeis e administração da Avec.