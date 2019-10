De acordo com Boletim de Ocorrência (BO) registrado no final da manhã desta segunda-feira, 30, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), um policial civil que estava de folga deteve Patrick Lopes de Souza da Conceição, de 24 anos, logo após o suspeito tentar aplicar um golpe num mercado de Vilhena.

Segundo o BO, o suspeito foi até a um mercado, localizado na Avenida Melvin Jones, e fez uma compra no valor de R$ 125,89 – ao passar no caixa disse que era sobrinho da dona de uma academia próxima ao mercado, e que iria passar a compra no cadastro dela.

Porém, antes Patrick havia pedido a uma conhecida, a qual informou se chamar “Carlinha” para ligar no mercado e se passar pela dona da academia.

Com isso, o proprietário desconfiou da situação e pediu a um funcionário para ir até a academia verificar se o rapaz falava a verdade.

Contudo, neste momento, Patrick dirigiu-se para fora do mercado, fato que chamou a atenção do comerciante, que se aproximou do suspeito e o segurou pelo braço, momento em que este empreendeu fuga, sendo visualizado pelo policial civil que correu atrás do rapaz e o deteve.

O suspeito foi levado para a delegacia e apresentado ao delegado de plantão.

Patrick tem várias passagens por crime contra o patrimônio e porte ilegal de arma de fogo.