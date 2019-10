F.O.S, de 24 anos, chamou a Polícia Militar (PM) e contou que foi vítima de assaltantes no centro de Vilhena, na noite de segunda-feira, 30.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou aos militares que transitava pela Avenida Marechal Rondon, próximo a um posto de combustível, quando foi abordada por dois homens, um deles armado com revólver anunciou o assalto.

De posse das informações uma guarnição entrou em ação e durante deslocamento os policiais depararam com dois suspeitos trafegando em uma bicicleta e, ao perceberem a presença da viatura empreenderam fuga, sendo alcançados e detidos na Rua Duzalina Milani próximo a Avenida Brasil (30), no bairro Jardim Eldorado.

Em revista pessoal, foi encontrado nas vestes do menor J.G.J.D.S, de 16 anos, um aparelho Smarthphone da marca Samsung j5 de cor branca.

Em contato com a vítima esta declarou que o celular roubado era o mesmo encontrado nas vestes do menor e reconheceu o segundo suspeito identificado como Epiniano José de Souza Junior, de 20 anos, como dos autores do assalto, declarando ainda que ele estava de posse de um revólver calibre 38.

Durante o roubo os suspeitos fizeram ameaças a vítima. Ela relatou também que reconheceu as vestes do menor, porém, não pode visualizar o rosto pois estava encoberto por um boné. Ao ser indagado, o agente Epiniano respondeu que não estava armado, contradizendo a vítima. Ao ser perguntado sobre a procedência da bicicleta a qual trafegava, o menor disse tê-la roubado na sexta-feira passada próximo à praça do bombeiro.

Ao procurar nos históricos de ocorrências foi encontrado um registro de nº 175278 onde consta um roubo de bicicleta corrido na praça do 5ºBec e que o agente usou um revólver calibre 38 para praticar o delito.

Após constatar os fatos o menor foi apreendido e o maior recebeu voz de prisão. A bicicleta e o celular da vítima foram entregues da Unisp para providências cabíveis.