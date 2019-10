Adriana Scortegagna mora na cidade desde 2004, é casada há 25 anos e tem dois filhos já adultos.

Ela tem experiência com atendimento à crianças e jovens graças a ação voluntária na igreja em que congrega, com evangelização e palestras, além de trabalho com a guarda mirim de Cerejeiras.

Possui formação de nível técnico em gestão de Meio Ambiente, e foi aprovada nas etapas de seleção a candidatos para disputar as eleições ao Conselho, por isso se considera apta a exercer a função.

A candidata acredita que tudo o que se faz a uma criança agora ela devolverá no futuro, por isso quer participar do enfrentamento de formas de omissão, agressão e abusos contra os menores, além de lutar para conter a evasão escolar. Em seu ponto de vista a imagem do Conselho Tutelar perante a sociedade deve ser transformada de “vilão” para “guardião e parceiro da família e das instituições no sentido de garantir os direitos das crianças, com ações de orientação, conscientização, atendimento de ocorrências em interação plena com outros agentes sociais que atuam na questão. Caso eleita, ela pretende promover ações que potencializem a interação entre a sociedade e a instituição da qual pretende fazer parte.

Adriana também destaca o acompanhamento de situações em que o menor viola seus deveres ou limites, e precisa passar por medidas socioeducativas, ocasião em que os conselheiros devem atuar no sentido de que tais normas sejam adotadas com respeito e responsabilidade.