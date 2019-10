Além de ser uma “terra” sem lei, a internet tornou-se uma verdadeira “alternativa” para os criminosos fazerem suas vítimas.

Nesta segunda-feira, 30, um novo golpe foi denunciado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

Trata-se de vendas pela internet usando logomarca de empresa reconhecida nacionalmente.

Com a natureza do caso mencionado como “fraude”, o Boletim de Ocorrência (BO) relata que a servidora pública municipal V.M.S, de 54 anos, foi vítima do crime ao tentar comprar um produto via internet.

A servidora registrou o caso na Unisp às 19h36, narrando que fez a compra de um aparelho de ar condicionado através de anúncio no Facebook ADS, pagando o boleto no valor de R$ 599,00.

Disse que na página da suposta empresa aparecia a logo da Americanas.com, o que trouxe segurança à vítima para realizar o pagamento.

Contudo, após pagar e surpresa com o valor inferior do produto, entrou em contato com a empresa Americanas, quando foi confirmado que não havia nenhuma compra em seu CPF, constatando que caiu num golpe.

BANDIDOS TAMBÉM USAM WHATSAPP

Para fazerem mais vítimas, os bandidos também usam a rede social Whatsapp para aplicar os golpes.

Em junho passado, um morador de Vilhena caiu no golpe ao pagar R$ 2 mil pela compra de um semirreboque para sua carreta bi-trem, que estaria na cidade de Tangara da Serra (MT). Todos o procedimento foi realizado pelo Whatsapp (leia mais AQUI).