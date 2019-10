A Money Up, trabalha com a venda de passaportes com ofertas de descontos nos produtos de até 100%. Com uma filial em Vilhena, a empresa apresenta variadas vantagens aos usuários que adquirem o carnê.

O proprietário, Jean Carlo Kruger, detalhou que 36 empresas do município já se associaram ao projeto, e disponibilizaram uma infinidade de benefícios aos clientes que passarem a usar os cupons da Money Up.

Cada passaporte de desconto conta com 116 cupons. Para usá-los, o cliente vai até um estabelecimento de sua preferência, preenche o cupom e usufrui das vantagens do serviço, sendo determinada por cada empresa participante.

Para melhor exemplificar a utilidade do investimento, o empresário explica que ao ir a Four Pub e adquirir um baldinho de cerveja, o cliente pode usar o cupom e o segundo sairá gratuitamente. “Não é só isso, há empresas que oferecem além dos descontos, diferentes produtos como brindes”.

“Outro exemplo é o Recanto da Praça, onde ao comprar uma pizza grande, você recebe uma pizza doce pequena totalmente gratuita. E os descontos não são apenas para os adultos, a Dream Play também aderiu ao Money Up, e ao recarregar seu cartão com R$ 50,00 para usar em brinquedos você ganha bônus no mesmo valor”, detalhou o empresário.

O passaporte tem o valor de R$ 69,90 e pode ser adquirido na Lanchonete Amoricana, Das Arábias, Conveniência Brigadeiro, Tereré & Cia, Frutos de Goiás, Strike Boliche Bar, Zero Grau e Banca do Zóio, ou através do WhatsApp: (65) 9 8118-8294 e quem preferir via direct no Instagram.