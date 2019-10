A produção audiovisual tem duração de cinco minutos. O material foi produzido pelo acadêmico do 8º período de Jornalismo da Universidade Federal de Rondônia (Unir), de Vilhena, Gabryel Biavatti e mostra como a história de dedicação e comprometimento da professora de jornalismo, Maíra Bittencourt, inspirou outras pessoas.

O vídeo ainda trás relatos emocionantes como o da estudante de comunicação, Thainá Machado e da jornalista, Arlene Balieiro.

O produto faz parte do projeto de conclusão do treinamento realizado por Gabryel, em fevereiro deste ano. Ele foi um dos 34 estudantes de todo o Brasil que foram selecionados para a 14º Oficina de Audiovisual Geração Futura Universidades Parceiras. O acadêmico foi o primeiro representante do Estado de Rondônia e da UNIR a participar do Geração Futura, um projeto realizado pelo Canal Futura em parceria com a Fundação Roberto Marinho.

Ele passou duas semanas no Rio de Janeiro e participou de várias oficinas de audiovisual. “Foi uma oportunidade incrível! Depois que retornei, coloquei meu aprendizado em prática. O objetivo do projeto era que todos os participantes produzissem um interprograma – que são programas de curta duração exibidos entre os programas de TV – e o tema do Geração Futura deste ano foi: Professores Inspiradores”.

Para Maíra, que em julho desde ano deixou a UNIR para assumir uma vaga na UFS – Universidade Federal de Sergipe, o resultado desse trabalho é uma grande realização. “Ser professora permite viver essas experiências incríveis de realização nas conquistas de outras pessoas. Estou duplamente feliz. Primeiro pela oportunidade que Gabryel teve de estar no Canal Futura e exibir um audiovisual produzido em Rondônia para o Brasil todo. Segundo, por ter a oportunidade de falar, nesse vídeo, de algo tão apaixonante, que é a educação e sua capacidade de transformação”.

Durante a primeira quinzena do mês de outubro os interprogramas produzidos pelos participantes do Geração Futura 2019 vão ser exibidos na grade do Canal Futura, todos os dias, às 9h55min e às 13h e 25 min, horário local. Os vídeos só vão estar disponíveis no futuraplay a partir do dia 15 de outubro, mas você já pode conferir uma prévia na página da TV UNIR, no facebook.

Geração Futura Universidades Parceiras

O projeto Geração Futura Universidades Parceiras visa fortalecer o laço existente entre as Universidades e o Canal Futura, através da participação dos alunos em uma oficina de audiovisual. Os estudantes têm a oportunidade de compreender melhor e experimentar na prática a forma de produção televisiva e educativa do Canal Futura.

https://