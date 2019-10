Na manhã de quinta-feira, 3, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e membros do Corpo de Bombeiros de Rondônia promoveram uma ação educativa na sede do Corpo de Bombeiros Mirim, em Ariquemes/RO.

A atividade teve o objetivo de orientar 39 adolescentes sobre direção defensiva e os princípios que a regem, como atenção, conhecimento, previsibilidade e decisão. Além disso, foram demonstrados os resultados negativos que decorrem da combinação entre o uso de álcool/drogas ilícitas e a direção de veículo automotor.

Por fim, os policiais expuseram aos adolescentes do projeto as principais atividades desempenhadas pela PRF em todo território nacional, bem como a forma de ingresso na carreira e relatos do dia a dia de um policial rodoviário federal atuante no estado de Rondônia.