De 11 a 13 de outubro acontece a 7ª edição do Rodeio de Praia de Pimenteiras. O evento contará com rodeio em touros e carneiros, apresentações culturais, barracas com comidas típicas e show com artistas regionais.

A competição trará os maiores nomes do rodeio profissional do Cone Sul, além de oferecer as seguintes premiações: Moto CG 150 (1º colocado), R$ 3 mil (2º), R$ 2 mil (3º), R$ 1 mil (4º) e R$ 500,00 (5º).

E mais, a cavalgada oficial do evento acontece no sábado 12, a partir das 15h com saída do sitio Cia de Rodeio Nova Era, Linha 11 KM 5,5 e chegada no complexo turístico de Pimenteiras.

O Rodeio de Praia é realizado pela prefeitura de Pimenteiras do Oeste por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur).