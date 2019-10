A V Semana de Contabilidade organizada pela Faculdade AVEC e a XXII turma de Ciências Contábeis teve início na noite dessa segunda-feira, 07, no auditório da instituição, em Vilhena, com a palestra “Corrupção, Democracia e Desenvolvimento: Cenários de Expansão e Liberdade”, proferida pelo delegado da Polícia Civil e professor da instituição, Fábio Campos.

O professor tocou no tema corrupção como uma barreira para o desenvolvimento do país como um todo, atingindo todos os segmentos, inclusive o de contabilidade, que muitas vezes é utilizado como precursor de casos de corrupção.

O coordenador do curso de Ciências Contábeis e também diretor acadêmico, professor Marcos Roberto Pinto, disse que a palestra do professor Fábio Campos, causando reflexão importante entre os acadêmicos.

“A excelente palestra do professor Fábio mostrou que os efeitos da corrupção são muito mais profundo e nefastos dentro da sociedade do que podemos imaginar, isso fez com que os acadêmicos refletissem sobre o tema”, afirmou.

Hoje à noite, terça-feira, 08, às 19h30 no auditório da instituição, haverá oficinas com o professor Marcos Roberto Pinto (Finanças Comportamentais), com o professor Cleiton Luiz Bertocco (Formação do Preço de Venda), com a professor Diandra Netz (Reforma Trabalhista e seus impactos na proteção social, saúde e organização dos trabalhadores) e com o professor Ricardo Soares (Desenvolvimento Social).