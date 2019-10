O prefeito de Colorado do Oeste esteve em Brasília nesta semana ocasião em que participou de encontro entre administradores municipais de todo o Brasil com o presidente da Câmara dos Deputados onde foram estabelecidas normas para o repasse de verbas federais oriundas dos leilões do pré-sal que serão promovidos pela União.

Integrante do Conselho Diretor da Associação Rondoniense dos Municípios (Arom), Ribamar Araújo de Oliveira (PSB), esteve acompanhado de vários dirigentes de entidades semelhantes e prefeitos de todo o país no encontro com Rodrigo Maia (DEM-RJ). O prefeito coloradense ficou satisfeito com o resultado da reunião, que deve assegurar cerca de um milhão de reais em verbas para investimento no Município.

Ribamar Araújo explicou que o aporte de recursos virá dos leilões do pré-sal que o governo vai promover, e que faltava ficar estabelecido de que forma os municípios brasileiros iriam participar da partilha. O encontro com o presidente da Câmara com as entidades representativas dos Municípios encaminhou o debate, definindo que 15% do montante arrecadado será dividido entre as cidades, usando os critérios do Fundo de Participação dos Municípios. “A receptividade do presidente da Câmara dos Deputados ao nosso pleito foi positiva e decisiva para que um percentual justo fosse estabelecido”, declarou Araújo.

O prefeito de Colorado também explicou que a proposta agora será encaminhada ao plenário da Câmara Federal para votação, e deve ser aprovada. “Será um aporte de recursos importante para as cidades brasileiras, e no caso de Colorado do Oeste vai representar cerca de um milhão de reais para investimentos para melhorar as condições de vida de nossa população”.

O encontro contou com a participação de prefeitos de cidades de todas as regiões do país, e foi prestigiado também pelo presidente da Associação Rondoniense de Municípios (Arom), Claudiomiro Alves dos Santos, assim como o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Glademir Arolde.