A notícia da “perda” de R$ 84 milhões do governo federal para projeto de investimento em saneamento básico de Vilhena, que foi veiculada pela imprensa local, inclusive pelo Extra de Rondônia dias atrás (leia AQUI), causou espanto e desconfiança nos vereadores Samir Ali (PSDB) e Carlos Suchi (PODE) em virtude da falta de manifestação oficial da administração municipal acerca do ocorrido.

“Estranhamos o fato do prefeito Eduardo Japonês (PV) não ter ido à público dar uma satisfação à comunidade, assim como a passividade de sua administração diante de tão relevante retrocesso para o nosso Município”, comentou Samir em visita à redação do Extra de Rondônia na tarde desta quarta-feira, 9.

Isso levou os vereadores a investigar o assunto, e, apesar de não se saber ao certo o que de fato está acontecendo, está comprovado que realmente a história está mal contada, como o site havia antecipado no final de semana, na coluna “Cego, Surdo e Mudo” (leia AQUI).

Depois da publicação da notícia dando conta que o Município havia “perdido” os recursos milionários para a execução da obra, Ali e Suchi apuraram o ocorrido junto ao Ministério de Desenvolvimento Regional, descobrindo que a informação que circulou dias atrás não era verdadeira.

“Realmente há um arrocho financeiro no governo federal e contingenciamento de recursos, mas o processo referente ao saneamento básico de Vilhena não foi cancelado junto a União, e ainda há possibilidade de se dar continuidade ao projeto, dependendo exclusivamente da prefeitura de Vilhena ter interesse”, ressaltou Samir.

De posse desta informação foi convocada uma reunião entre todos os vereadores e dirigentes do SAAE, encontro ocorrido na semana passada. E neste encontro ficou muito claro aos parlamentares que não houve nenhuma ação definitiva do governo federal cancelando o investimento, assim como foi evidenciado que a autarquia tem interesse em prosseguir com o projeto, “mas está dependendo de uma decisão do prefeito”. E é justamente neste ponto que a situação fica nebulosa.

“Se o Ministério garante que há condições de se dar andamento ao empreendimento e o SAAE confirma que está disposto a prosseguir, o que então estaria motivando a inércia do prefeito Eduardo Tsuru em dar a ordem para que a coisa prossiga? Por que o prefeito não se manifesta publicamente sobre o assunto, preferindo deixar que vazamento de informações e documentos, talvez até mesmo de forma proposital, acabem se mantendo como a versão oficial dos fatos?”, questiona o parlamentar, que quer as respostas para poder tentar compreender o motivo do prefeito parecer não dar a mínima bola pela “perda” de R$ 84 milhões.

O silêncio da administração acaba dando margem para as mais diversas especulações acerca de privatização do SAAE e outros interesses, além de comentários acerca de acertos de dívidas de campanha e muito mais, tudo vinculado a este misterioso episódio em torno dos recursos milionários da obra de saneamento.

“Não vou comentar absolutamente nada acerca de rumores, apenas acho que seria bom para ele próprio e para a população de Vilhena o prefeito adotar uma postura mais transparente e franca com relação ao que está acontecendo. Afinal de contas, trata-se de um empreendimento que foi fruto de muita luta do ex-prefeito Zé Rover, já houve investimentos no projeto, e é preciso haver mais interesse e disposição da administração tanto para esclarecer as coisas como trabalhar para que realmente não se perca de vez esta verba”, encerrou Samir.