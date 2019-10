Apesar do Extra de Rondônia ter apontado em matéria veiculada nesta terça-feira, 8, acerca da incoerência da Câmara de Vereadores referendar cedência com data retroativa de uma funcionária vinda do Mato Grosso para Vilhena, contrariando uma recomendação que o próprio Poder Legislativo havia feito à administração municipal meses atrás (IMAGEM ABAIXO), a matéria acabou aprovada por unanimidade em Plenário.

No entanto, o vereador Rafael Maziero (PSDB), um dos mentores da recomendação contrária a este tipo de propositura, justificou o posicionamento do Plenário e assegurou que a situação foi excepcional. “A Câmara mantém sua disposição de não aprovar matérias com incongruências do gênero, assim como também não vê com bons olhos pautas encaminhadas em regime de urgência”, garantiu.

Em entrevista ao site, logo após a sessão ordinária da semana, realizada na noite de terça-

feira, Maziero explicou que o caso específico desta servidora é diferenciado.

“Ela atravessa um período difícil na cidade em que morava e sua permanência naquele local era insustentável. A aprovação da matéria, apesar de nossa contrariedade, foi feita por questão humanitária mesmo”, afirmou.

Em seguida, ele destacou que, por outro lado, a Câmara não aceitou recentemente o encaminhamento de matéria relacionada a movimentação financeira que em regime de urgência, demonstrando o posicionamento do Legislativo quanto ao cumprimento dos ritos normais do trâmite dos projetos enviados ao Legislativo. “Não vamos aprovar nada sem a devida avaliação das matérias”, disse o tucano.

Com relação às cedências de servidores (leia AQUI e AQUI), o vereador garante que a Câmara vai permanecer firme no propósito de não referendar projetos com data retroativa, e mesmo os que não tiverem nesta situação serão analisados com rigor. “O caso da servidora do MT foi uma exceção à regra, mas nossa intenção é realizar os procedimentos de forma legítima e transparente”, finalizou.