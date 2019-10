O time infantil masculino de areia do Colégio Tiradentes da Policia Militar formado pelos atletas Eduardo Monteiro e Iago Davanse de Freitas sob o comando da Professora Marcilene Santana conquistou no último dia 09 na cidade de Ji-Paraná o título da categoria pelos Jogos Escolares 2019 na modalidade individual.

A conquista veio de forma invicta e nossos meninos não perderam nenhum set tornando a conquista ainda mais convincente e mostrando a força do voleibol escolar de Vilhena que nas últimas temporadas tem obtido resultados bastante expressivos.

Com isso, os atletas passaram a integrar o seleto grupo de atletas que numa mesma edição dos jogos conseguiram vencer no voleibol indoor e de areia na fase classificatória.

A dupla venceu as representações de Machadinho do Oeste e Nova Brasilândia ficando com a primeira colocação da chave e na semifinal enfrentaram os meninos de Ariquemes.

Contudo, na final se repetiu o confronto ocorrido no vôlei indoor (3×1), e outra vez os atletas se esforçaram muito contra a forte dupla de Cacoal.

A parceria entre a Associação Vilhenense de Voleibol e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Vilhena que se iniciou neste ano já evidencia que poderá ser muito promissora tendo em vista que no primeiro desafio conseguiu quatro medalhas (duas de ouro e duas de bronze), sendo um bronze conquistado na fase regional verde (reúne os Estados da região norte, Mato Grosso e Distrito Federal) dos Jogos que aconteceu em Palmas – TO quando a representação da escola venceu o selecionado do Estado sede ficando com a terceira colocação ampliando as conquistas para o voleibol escolar de Vilhena.

O voleibol vilhenense ainda conquistou mais um bronze com as atletas Isabela Martendal e Kariny Silva na categoria juvenil, também numa parceria vitoriosa com a escola Maria Arlete Toledo que já havia conquistado o título no voleibol indoor e que representou nosso Estado na fase verde dos jogos escolares no estado do Tocantins.

O projeto da Associação Vilhenense de Voleibol tem o patrocínio oficial da Prefeitura de Vilhena e Unimed Vilhena com a chancela do CMDCA de Vilhena e o apoio da ATMUS academia, Desafios Contabilidade, Internet 5.8 e a parceria da Escola Maria Arlete Toledo através projeto CTDE e o Colégio Tiradentes da Polícia Militar pelo projeto cooperando com o esporte idealizado pelo AVV.