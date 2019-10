Conhecido em Vilhena pela competência profissional, participação voluntária em ações sociais e destemor no enfrentamento de gestores na defesa dos direitos do funcionalismo municipal, o enfermeiro Caio Mendes da Silva resolveu agora buscar legitimidade representativa para prosseguir na luta.

Para tanto, compôs uma chapa para concorrer às eleições do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindsul), ocupando a função de presidente, para se contrapor à atual diretoria, que busca a reeleição.

“Minha plataforma é simples: não compactuo com mentiras de gestores e nossa diretoria não fará negociações com a administração de forma isolada, mas sim com a participação de todo o funcionalismo”, declarou Caio para definir as metas de seu grupo para o sindicato.

Em conversa com a reportagem do Extra de Rondônia, o enfermeiro disse estar cansado de ouvir promessas não cumpridas e compromissos não concretizados nas negociações entre o sindicato e a administração municipal. “É preciso uma postura mais proativa nesta relação; a representação do funcionalismo tem que ser mais firme e não ficar refém do prefeito de plantão”, argumenta.

Caio afirmou que em uma eventual gestão de seu grupo qualquer tipo de negociação com os gestores públicos não será feita em reuniões fechadas entre a diretoria do sindicato e autoridades. “Só vamos dialogar com a administração em assembleias abertas a todo o funcionalismo. Se quiserem vir com mentiras, terão que fazer isso na frente de todos os servidores”, acrescenta.

As eleições do Sindsul estão marcadas para o próximo dia 31 de outubro. A chapa encabeçada por “Enfermeiro Caio” é complementada pelos seguintes servidores: Vice-Presidente – Elisvan Dias de Souza; 1º Secretário – Silvana da Silva Queiroz; 2º Secretário – Vilordo Lacerda Machado; 1º Tesoureiro – Mauro Ivan Taborda; 2º Tesoureiro – João Carlos Alles.

Para o Conselho Fiscal concorrem Dirson Luiz Veiga, Lázaro Silva de Souza e Edilce Maria Favero Alves como titulares, além de Cícero Nelson da Silva, Fernando Pena e Irenaldo Morais Malta como suplentes.

Na função de dirigentes de base estão Deuza Bispo da Silva Ramos representando Chupinguaia e Vilobardo Guerreiro por Pimenteiras do Oeste.