Na terça-feira 15, o grupo de trabalho sobre a Legislação Penal e Processual – responsável pela análise de projetos do “Pacote Anticrime” – reúne-se novamente na Câmara Legislativa, para prosseguir com o debate e votação do relatório.

Faz parte deste grupo o deputado federal Coronel Chrisóstomo, que, em defesa do pacote anticrime e do combate à criminalidade, defende que “Este pacote vem de encontro aos anseios do povo brasileiro. Com ele conseguiremos combater a criminalidade com mais eficácia e assegurar o rigor da lei na punição de criminosos”, afirmou.

O pacote anticrime trata-se de um conjunto de medidas necessárias para reforçar o combate à corrupção, à criminalidade violenta e ao crime organizado. Como a atual legislação é flexível, o criminoso, quando não consegue escapar da pena pela prescrição, é beneficiado por previsões legais que encurtam o tempo de cumprimento em regime fechado.

“Os tempos do Brasil sem lei e sem Justiça chegaram ao final, o crime não compensa e não seremos mais um paraíso para a prática de crime ou para criminosos”, declarou Moro.