Vilhena agora conta com o instituto de idiomas especializado em “Cultura Hispânica”. O centro educacional oferece aulas de espanhol com professor nativo do idioma.

E mais, o curso atende a todas as faixas etárias, com aulas de conversação, gramatica e escrita. As aulas acontecem as terças e quintas, e aos sábados há turmas exclusivas para conversação.

A formação é ideal para estudantes que pretendem fazer uma graduação em países nativos do Espanhol, optaram pelo idioma no Enem e até mesmo vai fazer uma viagem pela América Latina.

Para os interessados em se inscrever no curso, entrar em contato através dos telefones 3322-3736/ 9 9383-1832 ou ir até a sede da escola, localizada na Rua 11, nº 1105, esquina com Avenida Brasil, Bairro Bela Vista.

FORMAÇÃO E ATUAÇÃO

A frente do centro educacional está o professor Roman Gutiérrez, natural do Peru e que hoje atua como professor na escola Wilson Camargo e Ceeja, porém trabalha na docência há quase trinta anos.

O educador trabalhou em importantes escolas de São Paulo e Brasília. Em sua passagem por Rondônia, organizou um curso pré-vestibular no município de Cacoal e Porto Velho, lecionou no Ifro, além de ter /feito parte de algumas cooperativas ligadas a educação.

Gutiérrez se formou em letras espanhol e direito na Universidade Federal de Rondônia (Unir), e reside em Vilhena há pouco mais de um ano.