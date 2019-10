O enfermeiro Caio Mendes da Silva, que lidera a “Chapa 2” na eleição do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindsul) que ocorrerá no próximo dia 31 de outubro, usou os microfones da Rádio Positiva FM na manhã desta terça-feira, 22, para, além de falar de sua plataforma de atividades, tecer duras críticas contra o prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês (PV).

Principalmente, Caio criticou o mandatário municipal devido ao não cumprimento de promessa na aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores públicos do município de Vilhena (leia AQUI).

Afirmou que quando Japonês era pré-candidato a prefeito, fez reunião política com os servidores dentro da sede do Sindsul, com apoio da atual diretoria da entidade, momento em que fez várias promessas.

“Eduardo manteve essa reunião com apoio do senhor Wanderlei Campos e da dona Sônia Batista. Naquela ocasião, Eduardo prometeu que iria cumprir várias coisas, e hoje não está cumprindo. Aliás, o Eduardo disse que não consegue cumprir. É porque ele queria ser herói. O servidor está abandonado. Numa época bem remota, o sindicato vivia no calcanhar do prefeito e agora é diferente. Agora, não espere que eu, Caio, e a chapa 2, se os servidores permitirem de sermos eleitos, não vamos ficar inertes. Se o prefeito não cumprir, nós vamos ao judiciário e alguém vai fazer ele cumprir”, alertou.

Num momento da entrevista, Caio chamou o prefeito de cara de pau ao se referir aos R$ 200,00 que a prefeitura paga de auxílio-alimentação e o acusou de tratar o servidor público na base da “porrada”.

“Desculpe a expressão, mas o prefeito tem a cara de pau de dizer que está pagando um bom auxílio-alimentação. Aliás, está pagando por ordem judicial. Acordo com esse prefeito que está aí é só pela via judicial. Não serei uma pedra no sapato do prefeito e sim um caco de vidro, porque vou tratar ele do jeito que trata o servidor: na base de porrada, na base do ‘não quero saber’. Nós não vamos querer tomar cafezinho com ele, queremos soluções”, garante, ao dizer que tentaram impugnar sua candidatura à presidência do Sindsul.

SOBROU PARA O SECRETÁRIO

As críticas também foram direcionadas ao secretário municipal de saúde, Afonso Emerick, que também foi chamado de cara de pau pelo sindicalista.

Segundo Caio, Emerick, em entrevista à imprensa nacional, teria dito que a saúde de Vilhena é a melhor do Estado. “Ele falou à Folha de São Paulo que a saúde de Vilhena é a melhor de Rondônia. Mas quem precisa de uma tomografia, agendamento, ultrassom não vê isso. Me explique então o motivo de saírem ambulâncias para Cacoal? Então, há uma contradição. Esse secretário é um cara de pau”, ponderou.

