O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 24, na Avenida Beno Luiz Graebin, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o condutor do veículo Mitsubishi Lander de placa FMB-2807/Franca-SP, seguia pela Avenida Beno Luiz Graebin, sentido Cuiabá, quando ao chegar próximo ao residencial Beta, teria manobrado a esquerda para acessar a garagem do condômino e não teria ligado a seta. Com isso, um motociclista que seguia na mesma direção, bateu na lateral do para-choque do carro.

No impacto, o motoqueiro sofreu escoriações e foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.