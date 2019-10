Atendendo demandas de agricultores que solicitaram o remanejamento junto ao governo de Rondônia para a liberação de uma emenda parlamentar destinada a aquisição e implantação de uma fábrica de ração, na manhã de quarta-feira 23, o deputado Chiquinho da Emater (PSB) assegurou o recurso. Será entregue o valor de R$ 134 mil, e as obras ocorrerão na Linha 5, em Colorado do Oeste.

De acordo com o deputado Chiquinho da Emater a indicação do recurso é para a construção de uma estrutura moderna da fábrica de ração, no qual o parlamentar asseverou que os investimentos vêm ao encontro dos anseios da população, porque ajudam a estimular o emprego e a integração das pessoas na produção de produtos para nutrir com qualidade e equilíbrio a cadeia produtiva do leite, aves e suínos.

“Este investimento se faz necessário e é fundamental porque vai aumentar o emprego e a capacitação da nossa gente, garantindo um alimento seguro aos animais dentro de uma produtividade adequada, que visa buscar o melhor custo beneficio possível”, salientou Chiquinho da Emater.

O recurso preterido foi entregue pelo vereador coloradense Buiu referente ao ofício nº 045 que aguarda adequações do projeto para liberação da emenda.