Atendendo pedido do Ministério Público (MP), a Justiça de Vilhena determinou o afastamento do vereador Vanderlei Graebin do cargo, em virtude de denúncia do suposto envolvimento dele em ato de improbidade.

A decisão também afetou os vereador Marcos Cabeludo e o ex-vereador Júnior Donadon. A medida foi tomada pela juíza Liliane Pegoraro Bilharva, da 1ª Vara Criminal de Vilhena.

Graebin tinha sido cassado por uma CPI no início da legislatura, mas conseguiu reverter a situação através de recurso judicial, e no começo deste mês foi recolocado na função (leia AQUI).

Logo em seguida o MP ingressou com ação pedindo mais uma vez o afastamento dele do mandato, em virtude de outro processo, gerando o novo afastamento. O presidente da Câmara Municipal de Vilhena foi intimado há poucos instantes para cumprir a determinação.

Ainda não há informações se o suplente Wilson Tabalipa será mais uma vez convocado para o cargo.