O deputado Ezequiel Neiva (PTB) solicitou ao Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), a construção de mais uma ponte emergencial no município de Corumbiara, esta no Assentamento Vanessa, no local conhecido como “Travessão da Vanessa”.

A ponte está em condições precárias e tem causado acidentes graves, como a queda de veículos. Ao tomar conhecimento da situação, Ezequiel Neiva procurou o DER para buscar solução o mais rápido possível.

O diretor-adjunto do departamento, Diego Auler, informou ao deputado que será aberto um processo para contratação de empresa em regime emergencial, da mesma forma como ocorreu na ponte sobre o rio Santa Cruz, na Linha Terceira Eixo.

Neiva afirmou que a ponte está praticamente intransitável. Disse que houve registros de veículos que caíram no rio por causa das péssimas condições. O madeireiro Claudinei Marcon foi uma das vítimas que caiu com o carro. Apesar da gravidade do acidente, Marcon não se feriu.