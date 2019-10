O caso foi registrado na manhã de segunda-feira, 28, na Unidade Integrada de Segurança Pública, em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) a vítima, M.B, de 44 anos, relatou que fechou um consórcio de dinheiro com a empresa Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA, na qual tem seu escritório na Avenida Major Amarante, localizada no centro da cidade.

No contrato, as atendentes prometeram a ele que do total R$ 48 mil, a empresa pagaria R$ 12 mil para que o consórcio fosse comtemplado e que, quando o valor total fosse pago, a empresa pegaria de volta os R$ 12 mil e o restante ficaria com ele.

Contudo, após pagar uma taxa de R$ 2.052,00 conforme o contrato, a empresa disse que ele teria que pagar R$ 12 mil para que o consórcio seja comtemplado.

Diante da situação, a vítima informou que foi enganada pela empresa e registrou uma queixa. O site deixa espaço para eventuais esclarecimentos da empresa sobre o episódio.