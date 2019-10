Depois de ter sido alvo de denúncia no começo da semana de suposto crime de estelionato (leia AQUI), a Multimarca Administradora de Consórcios Ltda foi alvo de mais dois registros de boletim de ocorrência lavrados por cliente que afirmam ter sido lesados em Vilhena.

O suposto golpe é semelhante em todos os casos: proposta de venda de Carta de Crédito com promessa de contemplação imediata aos clientes, que depois acaba não acontecendo. O registro de três ocorrências similares em pouco mais de 24 horas sugere que o número pode aumentar.

Um dos registros da terça-feira relata que V.P.S., 23 anos, estabeleceu contrato com a empresa por uma Carta de Crédito de R$ 42 mil, com a promessa de ser contemplada em dois meses no máximo.

Ela deu lance de R$ 1.610,00 e pagou mais quatro parcelar de R$ 604,00, entretanto até agora não foi contemplada. Diante da situação não lhe restou alternativa senão procurar a Unisp.

O segundo caso, que tem como vítima C.C.B., 36 anos, aconteceu depois que ele viu um anúncio pelo Facebook para procurar a loja, com a promessa de contratação de Carta de Crédito também a ser contemplada em curto espaço de tempo.

Não foi revelado o valor do crédito, apenas que o cliente deu um lance de R$ 2.110,00, não foi contemplado e cancelou o contrato, porém não houve a restituição do que ele pagou, fazendo com que se sentisse logrado.

Todos os casos estão sob investigação e a credibilidade da empresa está colocada em xeque.

O site deixa espaço à disposição da empresa para eventuais esclarecimentos.