O Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindsul), o maior da região, movimenta a categoria desde as primeiras horas desta quinta-feira, 31, com a eleição de duas únicas chapas concorrentes para o quadriênio 2019\2023.

A chapa 01 é encabeçada por Wanderley Ricardo Campos Torres (atual presidente) e chapa 02 pelo enfermeiro Caio Mendes.

Na última semana, os candidatos se reuniram com a comissão eleitoral, momento em que o presidente, Ronaldo Ribeiro, passou instruções e orientações aos representantes das chapas inscritas.

Ficou decidido ainda que as urnas do Hospital Regional e Semosp (Vilhena) estão liberadas a partir das 06h30, para início da votação o quanto antes. Respeitando o artigo 98, todas as urnas estarão no mínimo 6 (seis) horas em disposição do servidor para o voto.

Há urnas em Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste e Escola Progresso (área rural). Para esses locais foi decidido pela Comissão que o tempo mínimo de votação será de 3 (três) horas. Uma urna ficará por mais 1 (uma) hora no Distrito de Guaporé, para atender servidores daquela região.

URNAS ITINERANTES

Foi definido pela Comissão Eleitoral, responsável pelo desenvolvimento das eleições gerais do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul de Rondônia (Sindsul), o itinerário das quatro urnas que percorrerão os Postos, Unidades de Saúde e Escolas do município de Vilhena em razão das eleições.

É importante lembrar que as urnas itinerantes ficarão de 15 a 30 minutos em cada local de votação à disposição dos servidores filiados ao Sindicato e que desejarem votar.

Serão 3 urnas destinadas às escolas e uma única urna que fará o trajeto entre os postos de saúde. Essas saíram da sede do Sindsul às 07h00.

Contudo, há outras urnas (fixas) que fazem parte da votação. Estas estarão no Paço Municipal da Prefeitura de Vilhena, Semed, Hospital Regional de Vilhena, Semosp e Escola Progresso (área rural).

Chupinguaia e Pimenteiras do Oeste terão urnas únicas dispostas na Câmara Municipal de Vereadores de ambos os municípios. O distrito do Guaporé, receberá a urna que retornar da cidade de Chupinguaia por volta de 30 minutos para atender associados daquela região.

Todas as urnas terão até às 18h00 para estarem na sede do Sindsul, onde será instalada a Mesa Apuradora de votos e ocorrerá a apuração dos votos, com a decisão sendo conhecida ainda hoje.

Vale lembrar aos servidores públicos, filiados ao Sindsul, que é necessário apenas documento oficial com foto para confirmar o voto.